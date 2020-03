Sabores Serranos à Varanda da Estrela

O restaurante Varanda da Estrela, nas Penhas da Saúde, em plena Serra da Estrela, próximo da Torre, assemelha-se a um tradicional abrigo de montanha. Logo que passamos a rústica porta de madeira sentimos o ambiente caloroso e acolhedor a contrastar com o frio da Serra que se sente lá fora. Com uma decoração típica adornada com memórias do pastoreio da serra, como as cabeças de animais feitas de burel – o tecido tradicional da região –, a sala ampla com janelas para o vale apresenta-se com mesas e bancos de correr que nos aconchega e proporciona um ambiente familiar.

A carta também vem numa capa de burel e está cheia de sugestões para confortar os viajantes e caminhantes da Serra da Estrela com uma variada panóplia de sabores serranos e muitos vinhos da região.

O almoço já tardio, num domingo invernoso (com marcação prévia), começou com uma tábua com queijo de ovelha e presunto acompanhado por pão que fez as delícias dos miúdos e dos graúdos.

A especialidade é, sem dúvida, o arroz de zimbro, designado por arroz do Ti Manel (12,50€), que é servido num pote de barro, chega à mesa malandrinho e ainda a ferver, leva enchidos regionais e cogumelos silvestres com bagas de zimbro, uma planta endógena.

Outras opções igualmente muito apreciadas são o javali guarnecido de castanhas e cogumelos (13€); borreguinho grelhado na brasa (15€); pernil de leitão confitado (15€) e cabritinho ou aba de vitela, ambos assados no forno. Optámos pelo javali guarnecido de castanhas e cogumelos selvagens que tinha um sabor soberbo, mesmo para quem não aprecia caça como eu, e não nos arrependemos, o sabor a canela aromatizava de forma soberana o prato. Foi uma agradável surpresa! Os pratos foram muito bem acompanhados por vinho da região – Quinta dos Currais: resultado particularmente harmonioso.

Entre outros pratos da carta há uma iguaria que não conhecia, mas que irá ficar para uma próxima visita: os brulhões (14€). Dizem que é um prato tradicional da gastronomia beirã parecido ao maranho, mas é confecionado mais em ocasiões festivas, consiste no aproveitamento do estômago da cabra (são feitos pequenos sacos, recheados com arroz, carne de porco, chouriça e aromatizados com serpão, uma erva aromática aparentada com o tomilho). No final, provámos a mousse de chocolate “After Eight” (3€), mas há outras opções mais tradicionais como o requeijão c/ doce de abóbora, almofadinha serrana, queijo de ovelha c/ marmelada ou as tradicionais papas de carolo. A carta também inclui menu infantil e pratos vegetarianos.

Com um preço médio por pessoa de cerca de 20€, a carta do restaurante Varanda da Estrela está cheia de ótimas sugestões de conforto e de bons sabores da Serra.

