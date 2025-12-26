O Comando Distrital da PSP da Guarda associou-se à equipa do MotorPet e ao Canil Municipal da Guarda para lançar o Calendário Solidário PSP – Motorpet, que foi apresentado na segunda-feira.
Com um custo de 10 euros, o calendário de 2026 foi criado para «dar maior visibilidade aos animais que aguardam por uma família», segundo adiantou Marta Inácio, do Motorpet. O valor angariado pelas vendas será convertido em material, equipamento e outros apoios para o canil guardense, contribuindo para apoiar o cuidado, acolhimento e proteção, bem como o bem-estar de animais em situação de maior vulnerabilidade. O calendário contou com a colaboração da Love Stories Photography para a sua produção.
PSP junta-se à causa da Motorpet em novo calendário solidário
