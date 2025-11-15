Faleceu Fernando Cabral

Fernando Cabral, antigo Governador Civil da Guarda, deputado na Assembleia da República e ex-presidente da Federação do PS da Guarda, faleceu esta madrugada, aos 69 anos, vítima de doença prolongada.

Foi professor de Educação Física na Secundária Afonso de Albuquerque, entre outras escolas, delegado do Instituto Português da Juventude na Guarda e adjunto do Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António José Seguro. Localmente, foi deputado municipal, líder da concelhia socialista e candidato à Junta de Freguesia da cidade, nas eleições de 2013.