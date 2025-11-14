Registada rajada de vento de 127 quilómetros/hora nas Penhas Douradas

A depressão Cláudia, que trouxe ventos fortes e chuva intensa, já lá vai, mais deixou um recorde na Serra da Estrela. Esta quinta-feira, o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou uma rajada de vento de 127,1 km/hora nas Penhas Douradas (Manteigas), a estação meteorológica mais elevada do país.

O segundo valor mais alto ocorreu no Cabo da Roca, em Sintra, onde o registo foi de 124,2 km/h. Na Madeira, o vento também soprou com força, com rajadas de 116,3 km/h no Areeiro e 112,3 km/h noutras zonas de altitude da ilha.