Escola Básica Augusto Gil, na Guarda, encerra devido à greve

21 Novembro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Esta quinta-feira os trabalhadores da administração pública estão em greve contra o pacote laboral apresentado pelo Governo. A greve foi convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap) abrange os trabalhadores de todas as carreiras da administração pública sejam gerais ou especiais.

Nas escolas da Guarda há apenas a registar o encerramento da Escola Básica a Augusto Gil, segundo adiantou o diretor do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Já no Agrupamento de Escolas da Sé não há condicionamentos a registar.

