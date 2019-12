Covilhã: Ministra diz que «coesão começa com os que cá estão»

«A coesão começa com os que cá estão», considera Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, que na sexta-feira participou, na Covilhã, no primeiro workshop anual do Centro de Competências em Cloud Computing (C4), na UBI, e que se dedica à investigação e aproveitamento das potencialidades da computação na nuvem.

A governante enalteceu o projeto, que considerou um «excelente exemplo» por captar fundos, realizar investigação de «excelência internacional», envolver os Politécnicos de Castelo Branco e da Guarda e ter resultados com «impacto positivo para a economia local». Para Ana Abrunhosa, os territórios do interior só sobressaem «graças às suas boas lideranças, aos trabalhos em parceria entre público e privado e à associação entre instituições como as IPSS, as de ensino superior e as associações empresariais, culturais e comerciais». E destacou também que o projeto tem permitido fixar investigadores do «Irão, Brasil, Itália e de outras partes do país, o que prova que trazer pessoas para o interior pode ser difícil, mas não é impossível».

Contudo, a ministra admitiu que inverter o declínio demográfico do interior «demora décadas», até porque também houve «décadas de abandono», primeiro por parte dos decisores políticos e depois por falta de lideranças locais. «É preciso gerir esse declínio porque há territórios onde já faltam alguns dos ingredientes que podem ajudar a inverter a situação e porque não é possível importar pessoas por decreto», reconheceu Ana Abrunhosa.