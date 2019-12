Aquilo celebra 37 anos com nova peça

O Aquilo Teatro está de volta aos palcos com a peça “Geração Z”, em cena esta quinta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Com direção de Vítor Freitas e interpretação de Eunice Almeida, Lara Canela, Lara Amaral, Maria Santos, Maria Sousa, Inês Correia e Caitlin Simon, esta criação tem como pano de fundo a «indiferença à diferença» gerada pela parafernália de dispositivos tecnológicos que tomaram conta do dia-a-dia dos adolescentes. Em palco, seis jovens da geração Z falam com uma nova voz. «Abre-se a luz dos ecrãs de bolso e o mundo inteiro entra em palco, sem filtros, sem idade e sem se saber quem está do lado de lá. Nativos digitais de olhar perdido em ecrãs espelhados, estão agora aqui parados em “loop”», adianta a produção. “Geração Z”, que repete na sexta-feira, foi criado por adolescentes «nativos tecnológicos» e conta com instalação vídeo de João Louro, João Timóteo e Vítor Freitas e manipulação de robot por João Cordeiro e Miguel Nunes.

No sábado, o Aquilo Teatro celebra 37 anos com um jantar para vegetarianos e não vegetarianos, seguido de um concerto pelos Aurora Brava, um grupo de rock experimental formado por Ana Bento (voz), Joaquim Rodrigues (teclados), Bruno Pinto (guitarra), Leonardo Outeiro (baixo) e Marcos Cavaleiro (bateria). A noite termina com um set do MD PÃ. Apenas o concerto tem entrada livre.