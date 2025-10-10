O concelho do Sabugal foi o que registou maior descida (-1.144) em quatro anos. No segundo lugar, também pela negativa, aparece o concelho da Guarda (-1.007). Seguem-se os municípios de Seia (-969), Gouveia (-639) e Pinhel (-525). Aguiar da Beira (-193) foi o concelho do distrito da Guarda que menos eleitores perdeu, comparando com os inscritos para as autárquicas em 2021. Esta variação negativa verifica-se também nos três concelhos do distrito de Castelo Branco, que pertencem à CIMRBSE. Covilhã (-1.147), Fundão (-690) e Belmonte (-260).
No concelho da Guarda, apenas 8 das 43 freguesias ganharam eleitores: Codesseiro (24), Casal Cinza (12), Cavadoude (10), União de Freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo (4), Sobral da Serra (4), Vela (3), União de Freguesias de Pousade e Albardo (3) e Adão (2).
Em sentido inverso, a Freguesia da Guarda regista menos 389 eleitores, seguido de Gonçalo (-78), União de Freguesias de Corujeira e Trinta (-49), União de Freguesias de Rochoso e Monte Margarida (-43), Marmeleiro (-39), Vila Fernando (-38), Videmonte (-35), Alvendre (-35), Ramela (-32) e Benespera (-32).
No seu conjunto, as freguesias rurais perderam 618 eleitores.
Há menos 7.263 eleitores no distrito da Guarda
Todos os 14 municípios do distrito da Guarda perderam eleitores, comparando com os números de 2021.
