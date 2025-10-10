Há menos 7.263 eleitores no distrito da Guarda

O concelho do Sabugal foi o que registou maior descida (-1.144) em quatro anos. No segundo lugar, também pela negativa, aparece o concelho da Guarda (-1.007). Seguem-se os municípios de Seia (-969), Gouveia (-639) e Pinhel (-525). Aguiar da Beira (-193) foi o concelho do distrito da Guarda que menos eleitores perdeu, comparando com os inscritos para as autárquicas em 2021. Esta variação negativa verifica-se também nos três concelhos do distrito de Castelo Branco, que pertencem à CIMRBSE. Covilhã (-1.147), Fundão (-690) e Belmonte (-260).

No concelho da Guarda, apenas 8 das 43 freguesias ganharam eleitores: Codesseiro (24), Casal Cinza (12), Cavadoude (10), União de Freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo (4), Sobral da Serra (4), Vela (3), União de Freguesias de Pousade e Albardo (3) e Adão (2).

Em sentido inverso, a Freguesia da Guarda regista menos 389 eleitores, seguido de Gonçalo (-78), União de Freguesias de Corujeira e Trinta (-49), União de Freguesias de Rochoso e Monte Margarida (-43), Marmeleiro (-39), Vila Fernando (-38), Videmonte (-35), Alvendre (-35), Ramela (-32) e Benespera (-32).

No seu conjunto, as freguesias rurais perderam 618 eleitores.