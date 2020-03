Videmonte e Lapa dos Dinheiros vão ter espaços de incubação de ideias

Videmonte (Guarda) e Lapa dos Dinheiros (Seia) são duas das três Aldeias de Montanha que vão acolher, até setembro, espaços “cowork” e de incubação de ideias.

Esta primeira fase do projeto da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM) também vai envolver Alvoco das Várzeas, no concelho de Oliveira do Hospital. Nas três localidades serão disponibilizados «espaços inusitados para trabalhar, usufruir e criar, e em comunhão com as comunidades locais», explicam os promotores em comunicado enviado a O INTERIOR. Para tal, será reabilitada a antiga escola primária da Lapa dos Dinheiros e uma casa de habitação, atualmente sem uso e sob gestão da Junta de Freguesia de Videmonte. O objetivo desta iniciativa é fomentar «a troca de experiências e conhecimentos entre as populações locais e “freelancers” ou nómadas digitais, que ali queiram ter experiências de trabalho temporárias», refere a ADIRAM.

A utilização destes espaços será inicialmente gratuita, havendo posteriormente lugar a um «pagamento simbólico». Estes “coworks” rurais terão conectividade a Internet e estarão dotados de tecnologia de ponta de forma a que os utilizadores possam trabalhar para qualquer parte do globo. O projeto é financiado pelo Programa “Juntar +”, no âmbito do Fundo Ambiental, numa candidatura submetida pelas Juntas de Freguesia.