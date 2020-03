EDP Distribuição enterra linha aérea de média tensão na cidade de Gouveia

A EDP Distribuição concluiu uma intervenção na cidade de Gouveia que consistiu na passagem subterrânea de uma linha de média tensão aérea com cerca de 345 metros.

«A linha área desmontada cruzava a zona de lazer da antiga fábrica das bobinas e terminava em frente ao Centro Republicano», tendo sido ainda necessário adaptar dois postos de transformação de 05/GVA e 82/GVA. A obra foi realizada pela Área de Rede e Clientes Viseu e representou um investimento de cerca de 45 mil euros. Segundo a empresa, o resultado final apresenta, «tanto do ponto de vista urbanístico, como da qualidade de serviço técnico, ganhos substanciais e afirma-se como de particular relevância para a cidade». Isto porque «ao eliminar alguns dos eventuais constrangimentos ambientais provocados pelas suas redes, a EDP Distribuição garante um aporte significativo na consolidação do serviço prestado e, consequentemente, no reforço da qualidade de vida da população de Gouveia», refere a elétrica em comunicado.