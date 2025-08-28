José Reverendo é candidato à Câmara Municipal da Mêda

José Eduardo Reverendo Conceição é o rosto da candidatura independente “Mêda com Vida / NC-PPM” que concorre nas eleições autárquicas de outubro à Câmara Municipal da Mêda.

José Eduardo Reverendo Conceição destaca que a candidatura nasce como uma «verdadeira alternativa a duas décadas de desgoverno», sublinhando que o movimento é composto por «homens e mulheres livres, oriundos da sociedade civil, de várias idades e profissões, unidos por um só propósito: servir a terra com verdade, transparência e dedicação».

Assim sendo, a candidatura “Mêda com Vida / NC-PPM” apresenta-se como um «movimento de cidadãos livres, unidos pelo desejo de devolver futuro à Mêda. Defende uma política de proximidade, assente na participação ativa da comunidade, na transparência e na construção de soluções sustentáveis para o desenvolvimento local».