Volta a Portugal de Juniores Masculinos passa pela Beira Interior

A 19ª edição da Volta a Portugal de Juniores Masculinos começa na Covilhã e termina em Sernancelhe, entre 29 e 31 de agosto.

A prova vai ter 4 etapas, incluindo um contrarrelógio individual. No dia 28, os ciclistas pedalam até ao Fundão, num percurso de 104,1 quilómetros. No dia seguinte os jovens competem desde Trancoso a Almeida, num percurso 94,4 quilómetros. No dia 30 de agosto a Volta a Portugal de Juniores Masculinos vai passar entre Penamacor e Sabugal (72,2 quilómetros) e no último dia, 31 de agosto, o trajeto vai desde Celorico da Beira à Senhora da Lapa em Sernancelhe, num percurso de 115,1 quilómetros.

A competição é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com apoio dos Municípios envolventes, UCI (União Ciclista Internacional) e ACBI (Associação de Ciclismo da Beira Interior).