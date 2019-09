A quinta edição do Festival de Folclore – Vindimas 2019, organizada pela Cooperativa Agrícola Beira Serra com o apoio do Município de Trancoso, acontece este fim de semana, em Vila Franca das Naves.

Com início esta sexta-feira, o evento destina-se a conhecer as diversas castas de uva produzidas na região, bem como os vinhos daquela adega que faz parte da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior.