Já são conhecidos os jogos da segunda eliminatória da Taça de Portugal, que terá lugar a 29 de setembro.

O Sp. Covilhã, da IIª Liga, vai a Lourosa defrontar o Luistânia FC, do Campeonato de Portugal, e o Figueirense jogará no terreno dos algarvios do Louletano DC, também do Campeonato de Portugal.