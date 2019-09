Regeneração urbana distinguida em Manteigas

Manteigas recebeu esta quinta-feira a bandeira da Rede de Cidade de Excelência – Nível III, atribuída ao município pela Rede de Cidades e Vilas de Excelência pelas práticas inovadoras nos eixos do turismo e regeneração e vitalidade urbana.

Na sessão, realizada nos Paços do Concelho, a vice-presidente do município, Célia Morais, afirmou que este reconhecimento «premiou o trabalho de várias pessoas, dos funcionários aos nossos parceiros externos, passando pelo executivo que nos antecedeu, porque estes projetos vêm do mandato anterior».

Presente na sessão, José Manuel Biscaia, antigo presidente da Câmara e atual vereador, sublinhou que Manteigas tem sido «pioneira na defesa do ambiente, no aproveitamento das energias renováveis e dos recursos endógenos», pelo que esta distinção «é merecida».

