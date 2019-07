Guarda consagrou os novos campeões regionais de XCM

Flávio Santos (Lubrialbi/Casa Benfica Castelo Branco) e Diogo Monteiro (CCDR Colmeal da Torre) sagraram-se campeões regionais de XCM da Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) ao vencerem, no domingo, as corridas principais da IIª maratona de BTT do Clube de Ciclismo da Guarda.

O albicastrense cumpriu os 38 quilómetros da prova de Race, a mais curta, em 1h53m02s, menos sete segundos que Pedro Ferreira (CCDR Colmeal da Torre), o segundo classificado. Ricardo Crespo (ABCansado/Metrocar) fechou o pódio ao cortar a meta instalada no Parque Urbano do Rio Diz quinze segundos depois do vencedor. Nuno dos Santos (Bandarra’s Clube Ciclismo de Trancoso) foi o primeiro representante do distrito da Guarda a terminar a prova, ocupando o nono lugar com o tempo de 2h02m51s. Nesta distância o melhor betetista da Guarda foi Alcino Pereira (Clube de Montanhismo da Guarda) na 28ª posição. Na modalidade de Maratona (67 quilómetros) destacou-se o sub-23 Diogo Monteiro, da equipa do Colmeal da Torre (Belmonte), que ganhou com o tempo de 3h02m22s. João Cruz (BTT Gardunha/Fundão/ Create) foi segundo, a cerca de dois minutos do vencedor, e Francisco Garcia (Marques & Pereira/Garbike) terminou na terceira posição com o registo de 3h04m48s.

Nos restantes escalões o domínio do BTT Gardunha/Fundão/Create foi total graças às vitórias de Tiago Lavadelas (Master 30), Pedro Correia (Master 35), António José Ferreira (Master 40) e David Pascoal (Master 45). Em cadetes, numa prova de 38 quilómetros, ganhou Rafael Barbas (CCDR Colmeal da Torre), enquanto Guilherme Teixeira (BTT Gardunha) foi o melhor em juniores. Na mesma distância, os colegas de equipa Joaquim Bica e Manuel Salvado ganharam em Master 50 e Master 55, respetivamente. Em femininos, Patrícia Arrais (CCDR Colmeal da Torre) ganhou em sub-30 e Ana Barata (Retiro das Adegas/ Churrasqueira da Quinta) foi a melhor em Masters.