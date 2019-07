Estafeta dos Leões da Floresta com boa prestação nos Nacionais em pista ao ar livre

Fábio Barata, Diogo Salvado, Ricardo Opinião e Daniel Almeida formaram a estafeta do CCD Leões da Floresta (Covilhã) que se classificou no quinto lugar dos 4x400m dos Campeonatos de Portugal em pista ao ar livre, no último fim de semana

Em Lisboa, o quarteto covilhanense alcançou a marca 3mn35s59’. Já o treinador da equipa, Amaro Teixeira, foi quarto nos 10.000 metros marcha em representação do Centro de Atletismo de Seia.