Sp. Covilhã deixou escapar Taça IMB nos penáltis

O Sp. Covilhã vendeu cara a derrota na apresentação aos sócios, no sábado, frente ao Paços de Ferreira, da Iª Liga. Os serranos deixaram escapar a Taça IMB nas grandes penalidades, após a igualdade a uma bola registada no final do tempo regulamentar, com os visitantes a marcarem seis penáltis contra cinco dos locais.

A primeira parte teve ocasiões de perigo repartidas, mas os “castores” apresentaram-se mais competentes a aproveitar os erros adversários. Adriano foi o primeiro a rematar, ao lado, e Matchoi ripostou. O serrano Kukula também assustou, só que o remate rasteiro saiu ao lado do poste. A primeira grande ocasião de golo pertenceu ao Paços de Ferreira aos 32’, quando Filipe Cardoso perdeu a bola em zona proibida, Tanque isolou-se e, apenas com o guardião serrano pela frente, acertou no poste. Pouco depois, o guardião Carlos Henrique, um dos reforços covilhanenses, foi novamente posto à prova para defender o remate de Vasco Rocha após um mau alívio de Tiago Moreira. A pressão dos visitantes deu resultado aos 40’, numa jogada em que a bola foi rematada do meio-campo adversário sem ser intercetada, Matchoi, em velocidade, ganhou o esférico, perante a passividade da defesa, e abriu o marcador.

O Covilhã regressou para o segundo tempo com quatro alterações e mostrou-se mais agressivo e com maior pendor ofensivo, sem, no entanto, conseguir aproximar-se com perigo da baliza adversária. A exceção aconteceu aos 75’, quando Gilberto cruzou e Bonani, recém-entrado, atirou forte na esquerda para fazer o golo da igualdade. Perto do final do tempo regulamentar, os pacenses podiam ter marcado por duas vezes, mas a bola desviada por Pedrinho (87’) raspou no poste e o remate de Diogo Almeida (89’) foi devolvido. A igualdade manteve-se até ao final e foi necessário recorrer aos penáltis para encontrar o vencedor da Taça IMB. Nesta fase esteve em destaque o guardião do Paços de Ferreira, Ricardo Ribeiro, que defendeu três grandes penalidades (Zarabi, Joel e Daffé) e deu o troféu aos nortenhos, enquanto o covilhanense Bruno Bolas travou dois penáltis.

Este domingo, o Sp. Covilhã recebe o Varzim, também da IIª Liga, em jogo da primeira fase da Taça da Liga. O vencedor defrontará o Famalicão, recém-promovido à Iª Liga, no primeiro fim de semana de agosto.