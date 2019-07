“Música no Castelo” em Trancoso registou a «maior participação de sempre»

A quarta edição do festival “Música no Castelo”, que decorreu no passado fim de semana em Trancoso, terminou com «um balanço extremamente positivo». Quem o diz é Amílcar Salvador, autarca deste município, que se congratulou com a afluência de espetadores nos três dias do evento.

«Foi a maior participação de sempre. Tivemos cerca de 4 mil entradas nas duas primeiras noites do festival para ver Cuca Roseta e Jorge Palma, além dos milhares de visitantes que visitaram o evento durante o dia – altura em que não controlámos o número de entradas», adianta o edil. Organizado pelo município, o festival aposta em espetáculos de música de qualidade no espaço histórico do castelo. Este ano, os cabeças de cartaz foram Jorge Palma e Cuca Roseta, mas o “Música no Castelo” também deu a oportunidade a artistas locais, «que tiveram uma excelente prestação», considerou Amílcar Salvador. Na sexta-feira, o palco foi inaugurado pela Academia de Música de Trancoso, a que se seguiu César Prata, artista natural da cidade de Bandarra, e Vânia Couto. Cuca Roseta foi a estrela da primeira noite, que terminou com a atuação de “Eu e os Outros”.

No sábado, o duo guardense “The Undercovers” abriu caminho ao emblemático Jorge Palma, destaque da segunda noite do festival, que fechou com o concerto dos também guardenses Prós e Contras. No último dia subiram ao palco Tiago e Mariana, finalistas do 1º concurso “Mostra o que Vales” realizado recentemente no La Vie Guarda, a Banda Polk e o conhecido cantor Berg. O festival “Música no Castelo” «distingue-se dos outros eventos do concelho por atingir públicos diferentes daqueles que presenciam habitualmente as festas mais populares», afirma Amílcar Salvador. O edil assegura ainda que «este é um evento cultural de referência que se tem vindo a afirmar cada vez mais na região».