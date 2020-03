Desportivo de Chaves vence e agudiza crise de resultados do Sp. Covilhã

O Desportivo de Chaves, que não ganhava há sete jogos, agudizou a crise de resultados do Sp. Covilhã ao vencer, este domingo, os serranos por 2-0 no Santos Pinto em encontro da 23ª jornada da IIª Liga.

Os golos foram marcados no segundo tempo por Raphael Guzzo aos 57′ e por André Luís aos 79′ e castigaram um conjunto covilhanense sem ideias.

O Covilhã permanece no oitavo lugar do campeonato, com 32 pontos, os mesmos que a Académica, derrotada em Santa Maria da Feira, e Leixões, que venceu o Benfica B no Seixal.