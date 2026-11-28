P – Venceu o Prémio da Academia Portuguesa de História com um trabalho sobre o papel do comércio na transformação urbana de 25 localidades portuguesas, nomeadamente a Guarda, entre os séculos XV e XVII. Qual é, em síntese, o ponto de partida?

R – O livro distinguido com o Prémio Academia Portuguesa da História –Fundação Calouste Gulbenkian nasceu de uma pergunta que me acompanha desde 2006: para que serviam os balcões da Praça da Sé da Guarda? O interesse pela história da cidade nasceu ainda na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, no curso de Design e Tecnologias, sobretudo nas aulas de História da Arte da professora Maria José Neto. Recordo-me de ela falar dos balcões da Guarda e de uma possível influência castelhana. Mais tarde, na licenciatura em Património Cultural, na Universidade do Algarve, orientada pelo professor José Eduardo Horta Correia, especialista em História Urbana, quis compreender a origem dessas estruturas e a formação da praça, desde a Idade Média até ao século XVIII. As explicações que encontrava insistiam no enobrecimento da cidade, mas deixavam por responder uma questão essencial: para que serviam, concretamente, aqueles edifícios? Foi essa dúvida que me levou a investigar os espaços de mercado e a arquitetura comercial de 25 localidades portuguesas, num doutoramento em História na Universidade de Évora e que culminou com um livro publicado pela editora inglesa Routledge, em maio de 2025, intitulado “The Market Space of Portuguese Cities: Urbanism and Commercial Architecture, 15th-17th Centuries”.

P – E a conclusão, principalmente no caso da Guarda?

R – Uma das principais conclusões é que o comércio não era uma atividade secundária na vida urbana: influenciava a localização das praças, a utilização das ruas e a própria arquitetura. A Guarda, embora afastada dos principais portos marítimos, estava ligada a circuitos comerciais e a grandes feiras, como as de Trancoso e Medina del Campo, em Castela, que contribuíam para o seu dinamismo económico. Ao estudar a evolução dos espaços de mercado, percebi que olhar para os balcões apenas como elementos de prestígio deixa de fora o mais importante: a sua função prática na organização das trocas, no abrigo de mercadores e mercadorias, e na gestão das relações entre os poderes locais, as instituições e os proprietários. O caso da Guarda ajuda-nos a compreender como o comércio também moldou as cidades do interior.

P – O que significa este reconhecimento e o que faz atualmente?

R – Tem um significado muito especial. Depois de vários reconhecimentos internacionais, sentia que me faltava esta distinção no meu próprio país. É ainda mais marcante por premiar um livro cuja origem está numa pergunta que formulei na Guarda, há exatamente 20 anos. Atualmente desenvolvo o projeto FORUM na Universidade de Exeter, no Reino Unido, financiado por uma bolsa individual Marie Skłodowska-Curie, sob a supervisão do professor Fabrizio Nevola. O meu percurso tem passado por instituições de Portugal, Espanha e Reino Unido, tendo sempre a história urbana e a construção das cidades entre a Idade Média e o Renascimento como principal linha de investigação.

P – Qual é a sua relação com a Guarda?

R – Sou natural da Guarda e, embora viva em Faro há cerca de 25 anos, a minha ligação à cidade, e também ao concelho do Sabugal, mantém-se viva. Tenho lá família, que continuo a visitar. Existe também uma ligação académica e afetiva muito forte: foi na Guarda que nasceu a minha curiosidade pela história das cidades. A Praça da Sé e os seus balcões foram o verdadeiro ponto de partida de um percurso que acabou por me levar a trabalhar em vários países. Regressar à Guarda é também regressar às origens dessa investigação.

P – Quais são os seus próximos projetos de investigação?

R – A partir de 2027, vou desenvolver durante cinco anos o projeto MERCURIO, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, graças a um contrato Ramón y Cajal atribuído pela Agência Estatal de Investigação espanhola. O projeto alarga a investigação aos mercados, às trocas comerciais, à regulação e ao urbanismo nas cidades dos impérios coloniais ibéricos, entre os séculos XV e XVIII. Quero compreender como circularam os modelos comerciais e urbanos entre a Península Ibérica e outros territórios e como foram adaptados a realidades distintas. É, de certa forma, a continuação, numa escala mais ampla, das perguntas que começaram na Guarda.

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Perfil:

Daniela Nunes Pereira

Vencedora do Prémio Academia Portuguesa da História – Fundação Calouste Gulbenkian com o livro “The Market Space of Portuguese Cities: Urbanism and Commercial Architecture, 15th-17th Centuries”

Idade: 45 anos

Naturalidade: Guarda

Profissão: Investigadora e professora universitária

Currículo (resumido): Doutorada em História pela Universidade de Évora (2021), foi investigadora de pós-doutoramento na Universidade NOVA de Lisboa e na Universidade Complutense de Madrid; Recebeu uma bolsa europeia Marie Skłodowska-Curie para investigar na Universidade de Exeter e foi reconhecida pela British Academy como “Exceptional Promise” (2025); Em 2026 foi eleita “Fellow” da Royal Historical Society e selecionada para um contrato Ramón y Cajal, em Espanha; É autora de “The Market Space of Portuguese Cities” (Routledge, 2025), distinguido com o Prémio Academia Portuguesa da História – Fundação Calouste Gulbenkian (2026)

Livro preferido: “Os Miseráveis”, de Victor Hugo

Série preferida: “Machos Alfa”

Hobbies: Viajar e correr.