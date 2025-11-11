Sérgio Costa considera o Estudo da Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria «fraudulento e político»

O presidente da Câmara da Guarda já reagiu à posição em que aparece a Pediatria da Guarda no Estudo da Rede de Referenciação Hospitalar. Sérgio Costa aponta que o estudo «de técnico não tem nada. É um estudo político onde se quer branquear alguma coisa para proteger alguém». Além disso, o autarca recentemente empossado afirma que se trata de um «estudo fraudulento».

Além disso, o edil contesta que a Pediatria da Guarda é «uma das melhores da região», e recorda que o Estado investiu recentemente 8 milhões de euros no novo departamento da Saúde da Mulher e da Criança.

E Sérgio Costa afirma veementemente que «não podemos admitir que baixem o nível do nosso serviço, contrariando o que existe no nosso hospital. Jamais poderemos tolerar isso» e promete que, se necessário, seja aumentada a «forma de reivindicação e de luta contra esta decisão».