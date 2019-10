Pinharanda Gomes homenageado por Marcelo Rebelo de Sousa

O filósofo, historiador e escritor nascido em Quadrazais, no Sabugal, foi esta segunda-feira homenageado pelo Presidente da Républica. No Salão Nobre do Palácio da Independência, em Lisboa, Jesué Pinharanda Gomes, foi condecorado, a título póstumo, com o grau de Comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada, reconhecimento que foi aceite pela viúva, Judite da Conceição Santos.

Na cerimónia marcaram presença António Robalo, presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Manuel Meirinho, presidente da Assembleia Municipal, Norberto Manso, da Câmara Municipal do Sabugal, e Delfina Leal, ex-vice-presidente da autarquia sabugalense.

A cerimónia de homenagem que acontece por iniciativa do do Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, o MIL-Movimento Internacional Lusófono, a Fundação Lusíada e a Nova Águia, decorre na data em que o pensador completaria 80 anos de idade.