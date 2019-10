Sp. Covilhã dá luta na Taça da Liga

Serranos empataram na receção ao Vitória de Setúbal antes do jogo do ano com o Benfica, a 3 de dezembro, no Santos Pinto

O Sp. Covilhã empatou 1-1 na receção ao Vitória de Setúbal, no sábado, em jogo da primeira jornada da terceira fase da Taça da Liga. Este resultado deixa tudo igualado no grupo B, onde Benfica e Vitória de Guimarães também não foram além de uma igualdade sem golos.

No Santos Pinto, os sadinos surgiram cautelosos e com quatro alterações no onze inicial, mas não se conseguiram impor perante um Covilhã, líder da IIª Liga, mais ofensivo e ao qual faltou objetividade na finalização. O primeiro tempo foi equilibrado e sem grandes ocasiões de golo. A exceção aconteceu aos 18’, quando o serrano Kukula atirou junto ao poste, enquanto o Setúbal só de bola parada conseguia chegar à área dos locais. Para surpresa geral, o marcador funcionou aos 35’ para os visitantes, num autogolo de Tiago Moreira. Heriberto arrancou pela direita, cruzou e o lateral serrano, para impedir que a bola chegasse a Hachadi, foi infeliz no lance.

O jogo continuou morno no segundo tempo e com poucas oportunidades de golo. Aos 54’, o setubalense Mansilla, na sequência de uma falha de Tiago Moreira, ganhou a bola na área, mas atirou ao lado. Os guarda-redes das duas equipas não tiveram muito trabalho até ao final do tempo regulamentar, só que aos 92’, já em tempo de compensação, o Sp. Covilhã alcançou a igualdade. O recém-entrado Santiago da Silva cabeceou certeiro após assistência de Daniel Martins e garantiu um ponto para os “leões da Serra” no grupo B e antes da receção ao Benfica, a 3 de dezembro.

Para o jogo do ano, a direção do clube está a ponderar a instalação de bancadas amovíveis para aumentar a lotação do Santos Pinto até aos três mil lugares. Antes disso, os comandados recebem o Cova da Piedade para a IIª Liga em partida da sétima jornada agendada para 27 deste mês.