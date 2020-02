La Vie comemora Dia dos Namorados com música de Armando Almeida

A data que celebra o romance será assinalada no La Vie Guarda com música.

O artista Armando Almeida irá atuar na praça da restauração do centro comercial no emblemático dia 14, pelas 20 horas.

Ainda este mês o La Vie promove o concurso de talentos “Mostra o que vales” no dia 17. Já a par do evento dedicado à noite dos Óscares – em que os inscritos podem assitir ao filme “1917” de forma gratuita – inicia-se a campanha “Cinema grátis ao domingo de manhã”, na qual as crianças poderão ver o filme “Ugly Dolls”, às 11 horas.