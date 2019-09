Covilhã: Estudante conquista medalha de prata em Olímpiadas de Ciência na Coreia do Sul

Francisco Azevedo (ao centro, na foto), aluno do 11º ano da Escola Quinta das Palmeiras, na Covilhã, venceu uma medalha de prata nas International Earth Sciences Olympiads (IESO) que decorreram na Coreia do Sul. O estudante classificou-se em 27º lugar, num universo de 180 participantes.

O jovem de 17 anos, natural de Salvador da Bahia, Brasil – que reside na Covilhã desde 2015 – tinha sido apurado para representar Portugal no concurso internacional após conquistar o segundo lugar na Fase Final das Olimpíadas Portuguesas da Geologia 2019, conforme noticiado por O INTERIOR.

As olimpíadas de ciências da terra- onde participaram mais dois jovens portugueses de Viseu e Faro (que venceram medalhas de bronze)- terminaram hoje, e encontravam-se a decorrer desde 26 de agosto. Os prémios foram atribuídos a sessenta por cento do total de participantes, onde (dentro dos melhores) dez por cento ganharam ouro, 20 por cento receberam prata e 30 por cento foram galardoados com bronze.

As IESO são uma competição anual internacional destinada a alunos do ensino secundário que testa conhecimentos nas áreas de geologia, meteorologia, ciência ambiental e astronomia terrestre. O concurso pretende cativar interesse nas áreas abordadas e estimular o seu estudo. É atualmente uma das principais atividades do International Geoscience Education Organization (IGEO), sendo realizado desde 2007.