Avião de combate a incêndios amara na Barragem do Sabugal

Um avião que combatia hoje, ao fim da tarde, um incêndio em Santo Estêvão amarou na barragem do Sabugal, na sequência de uma avaria mecânica, segundo a Proteção Civil. De acordo com a nota de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, «um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), de indicativo operacional Alfa 1, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, amarou esta tarde na Barragem do Sabugal devida a uma avaria mecânica (perda de potência) após abortar a descolagem na sequência de uma operação de ‘scooping'”, (recolha de água)». A aeronava terá perdido potência após abortar a descolagem na sequência de uma operação de recolha de água para combate ao incêndio.

O incidente terá ocorrido pelas 16:40 e a tripulação saiu ilesa, não havendo a registar qualquer dano na aeronave que está habitualmente estacionada no Centro de Meios aéreos de Castelo Branco.

(Foto: TVI)