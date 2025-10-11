Sociedade

Caminhada “Pequenos Passos Grandes Gestos” juntou várias centenas de pessoas na Guarda

11 Outubro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Esta tarde a caminhada “Pequenos Passos Grandes Gestos” mobilizou várias centenas de pessoas na cidade da Guarda, que caminharam juntas contra o Cancro da Mama. Além disso, na cidade mais alta, o Movimento Vencer e Viver comemora 20 anos de existência e para marcar a data foi organizado um sorteio em rifas, pelo qual foram angariados cerca de seis mil euros, a favor das atividades do Movimento Vencer e Viver e das mulheres vítimas do cancro da mama.

É a 15ª Caminhada “Pequenos Passos Grandes Gestos” e realizou-se em simultâneo nas cidades de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu.

 

