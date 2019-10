Trancoso: Visitas guiadas e encenadas sobre a “Lenda Iberusa Leoa”

A “Lenda Iberusa Leoa” dá o mote para duas visitas guiadas e encenadas a realizar no domingo, às 16h30 e 18 horas, no centro histórico de Trancoso.

Segundo o município, «a lenda de Iberusa Leoa remonta aos tempos da reconquista cristã, quando Trancoso se encontrava sob domínio muçulmano». A iniciativa enquadra-se no projeto Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela, implementado pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, em parceria com a Associação de Municípios da Cova da Beira e o município de Trancoso.