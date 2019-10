UBI: Doutoramentos Honoris Causa para reitores de Angola e Moçambique

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai atribuir doutoramentos Honoris Causa a dois reitores de Angola e Moçambique e homenagear «duas figuras de elevado relevo científico e de administração universitária» naqueles países africanos.

O mais alto grau concedido pela instituição contemplará Orlando António Quilambo, reitor da Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), e Orlando Manuel José Fernandes da Mata, reitor da Universidade Mandume Ya Ndemufayo (Angola). A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião do Senado da UBI da passada quinta-feira, após proposta do reitor da UBI. António Fidalgo justificou a escolha com «a relevância de ambos na promoção da formação de quadros altamente qualificados em cada um dos seus países e, de modo geral, nos países lusófonos». Os dois Doutoramentos Honoris Causa serão outorgados no segundo semestre do atual ano letivo, em cerimónia a decorrer na universidade.