Natureza e gastronomia em destaque no Festival de Outono em Manteigas

O Festival de Outono, que divulga a gastronomia e as potencialidades naturais de Manteigas, vai realizar-se de 8 a 10 de novembro, numa organização do município serrano.

Agendado para a Praça Municipal, o evento pretende tirar partido de «uma estação do ano – outono – onde as cores douradas dão outro colorido às encostas e vales» do concelho. O festival inclui um desfile de moda, animação, atividades desportivas e concursos gastronómicos, entre outras iniciativas. «O desfile “Manteigas Dourada”, centrado nas cores do outono, promete ser arrojado e inovador, logo na primeira noite do certame», onde também atuará o Rouxinol Faduncho, refere a autarquia em comunicado. No dia seguinte terá lugar o trail “Trilhos do Burel”, que irá percorrer veredas e caminhos do concelho, e uma caminhada de 13 quilómetros. Nessa tarde haverá uma “Prova das Sopas de Outono” e à noite sobe ao palco o Grupo Coral de Manteigas, seguindo-se a “Festa das Cores” com DJ Trindade & Luís Serra – Sax Live Act.

Para o último dia do evento está prevista uma saída de campo micológica e para conhecer plantas aromáticas e medicinais, bem como uma sessão de “showcooking” pela Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas (15h30), o concurso “Doce e Salgado de Outono”, um magusto e uma prova de jeropiga (16 horas). De acordo com a autarquia presidida por Esmeraldo Carvalhinho, uma das novidades da edição deste ano é «a implementação do “Cantinho do Chefe”, onde os mais novos vão ter oportunidade de assistir a um espetáculo de magia temática de comida, “ateliers” de “showcooking”, experiências na cozinha e caça ao tesouro».