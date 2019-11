“A Europa e a guerra na literatura” em debate no TMG

“Explorar o passado para interrogar o presente” é o tema de mais uma sessão do ciclo de conferências “A Europa dos Escritores”, que terá lugar esta sexta-feira (17h30) no TMG.

O orador é o romancista, poeta, ensaísta e professor italiano Andrea Molesini, que irá dissertar sobre “A Europa e a guerra na literatura – De Homero à atualidade”. O objetivo é refletir sobre a forma como a narrativa histórica é enquadrada, conforme a vivência no tempo do autor e o género literário que este explora. Este evento é organizado pelo município da Guarda, no âmbito da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027. Andrea Molesini tem uma vasta carreira ligada à literatura, tendo sido distinguido com prémios literários italianos, ensinou Literaturas Comparadas na Universidade de Pádua, escreveu diversos ensaios e também críticas sobre a literatura da “Shoà”.