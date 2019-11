Festa da Castanha e da Jeropiga anima Famalicão da Serra este fim de semana

A aldeia de Famalicão da Serra é o palco do último dos Festivais de Cultura Popular do Concelho da Guarda com a XIVª Festa da Castanha e da Jeropiga, entre sexta-feira e domingo.

O evento aposta na divulgação «dos produtos, tradições, costumes e o sentir das genuínas gentes» da localidade, numa atividade que inclui um magusto comunitário, provas e concurso de jeropiga. No fim de semana será ainda possível conhecer um pouco do Geopark Estrela com a realização do Percurso Interpretativo do Vale de Famalicão e participar numa tertúlia sobre “A importância da castanha na economia local”. Haverá em permanência atividades de “street art”, por Bruno Miguel e Rosa Martins, uma residência artística de Volker Schnuttgen e oficinas de criação para os mais pequenos. A Festa da Castanha e da Jeropiga começa esta sexta-feira com um “jantar a quatro mãos”, pelos chefes de cozinha Valdir Lubave e Nuno Silva. Já no domingo atividade terminará com um concerto de Sebastião Antunes, pelas 18 horas.

A iniciativa, promovida numa parceria entre o município da Guarda, a Junta de Freguesia e o Centro Cultural de Famalicão da Serra, bem como a ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha, está incluída no Plano de Animação da Estratégia de Eficiência Coletiva iNature.