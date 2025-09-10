II Jornadas Práticas Educativas e Psicologia da Educação realizam-se quinta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo

Este ano, em foco, estão as «literacias essenciais, neurociência e emoções, liderança transformadora, integração do digital na escola, «sustentabilidade e práticas inovadoras de ensino». O evento reúne professores, professores, psicólogos, técnicos, assistentes, dirigentes escolares e famílias num dia de «aprendizagem, partilha e inspiração».

A iniciativa começa pelas 9 horas e uma hora depois fala-se de como “Aprender com sentido Escolar – Literacias Essenciais na prática”. Pelas 11h30 realizam-se workshops práticos e a partir das 14h30 voltamos à conversa sobre “Educar com o cérebro – STREAM, Emoções e Neurociência na Escola. Para as 16 horas estão agendados mais workshops e pelas 17h45 fala-se sobre “Liderar com impacto: Territórios, Formação e Transformação Educativa”. As II Jornadas Práticas Educativas e Psicologia da Educação terminam com um sunset em Figueira de Castelo Rodrigo e com o debate das “Literacias para a vida: Como ajudar os nossos filhos a ler o mundo?” a partir das 21 horas no Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo.

Segundo a organização, «as Jornadas afirmam-se como um espaço de valorização da educação no interior do país, onde se cruzam experiências e se constroem novas práticas capazes de responder aos desafios atuais das escolas e das comunidades locais».