Festival Praça das Origens a partir de sexta-feira em Gouveia

Gouveia acolhe no fim de semana o Festival Praça das Origens, que decorre nos claustros do edifício dos Paços do Concelho e é organizado pelo grupo Escola Velha – Teatro de Gouveia.

O evento inclui animação, gastronomia, artesanato e produtos regionais, entre outras atividades. Este ano destacam-se os espetáculos do grupo Fado em Si (esta sexta-feira), das danças de salão com o projeto Sabor Latino (sábado) e da Ronda dos Quatro Caminhos (domingo). Haverá ainda provas de vinhos e a eleição da Miss Serra da Estrela. Durante o festival serão apresentadas estátuas humanas e terá lugar o IVº Encontro de Bombos de Gouveia, além de uma sessão de “stand up comedy” com o humorista Joel Ricardo Santos. Durante o festival será dinamizada uma campanha solidária de venda de “t-shirts” cujas receitas reverterão na íntegra para o Grupo de Voluntariado Comunitário de Gouveia da Liga Portuguesa Contra o Cancro.