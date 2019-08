Supa Squad e Deejay Telio no Côa Summer Fest

Três de dias de música e festa estão a chegar a Foz Côa. A 9ª edição do festival que nasceu por iniciativa da Associação Juvenil Gustavo Filipe começa esta quinta-feira e decorre até sábado.

O primeiro dia tem agendadas atividades de lazer e uma corrida lúdica com espuma denominada “Glow Bubble”. Supa Squad, Estraca, Dadda e Kiss Kiss Bang Bang constituem o alinhamento do segundo dia do festival. Já no sábado atuarão os artistas Deejay Telio, Murta, Funk You 2 e Los Bandidos, num dia em que decorre também a Somersby Pool Party. «Nos oito anos de festival já passaram pelos palcos do Côa Summer Fest nomes como Blaya, Putzgrilla, Richie Campbell, entre muitos outros. Este ano, mantemos o propósito de dar aos nossos festivaleiros o melhor dos artistas lusófonos», refere Rui Pedro Pimenta, presidente da Associação Juvenil Gustavo Filipe, entidade organizadora do festival.

O Côa Summer Fest conta com o apoio da Câmara de Vila Nova de Foz Côa e continua a querer contribuir para dinamizar o interior. O dirigente associativo sublinha que «o objetivo que nos move é dar a conhecer aos mais jovens os encantos de Foz Côa, sobretudo agora que somos o único festival do distrito, e ser uma alternativa aos programas e festivais de Verão que ocorrem maioritariamente no litoral». Além dos concertos e das atividades programadas, o evento disponibiliza ainda entrada nas piscinas municipais a preços reduzidos. A lacuna na oferta de atividades locais direcionadas ao público juvenil, levou a que os jovens da referida associação desenvolvessem um festival que, além de música, compila diversas atividades de âmbito recreativo, desportivo, cultural e social.

Os concertos são de entrada livre e existe ainda uma zona para campismo, pensada para aqueles que querem viver a experiência Côa Summer Fest na sua plenitude, sem qualquer custo adicional.

As atividades são desenvolvidas no recinto do festival, piscinas e um pouco por toda a cidade.