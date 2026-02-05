Circulação novamente suspensa na Linha da Beira Baixa

A circulação ferroviária está suspensa na Linha da Beira Baixa, entre o Entroncamento e Castelo Branco, desde as 8 horas devido a ocorrências provocadas pelo mau tempo e vários serviços estão com constrangimentos, segundo a CP.

A Comboios de Portugal adianta que a circulação na Linha do Norte está também suspensa devido a inundações na via para os comboios de longo curso em Alfarelos e ainda Urbanos de Coimbra, e no troço entre Castanheira do Ribatejo e Alverca (urbanos de Lisboa), no concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa.

Na Linha da Beira Alta, o serviço Intercidades entre Coimbra e a Guarda está a ser feito com recurso a automotoras e na Linha do Norte realizam-se os serviços regionais entre Entroncamento e Soure.

A circulação ferroviária continua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa.