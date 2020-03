33 restaurantes à prova no “Beira Interior Gourmet”

Há 33 restaurantes inscritos na primeira edição do concurso “Beira Interior Gourmet”, que começa este sábado e prolonga-se até 16 de abril para avaliar a oferta gastronómica da região e o seu “casamento” com os vinhos produzidos na região.

Em competição estão as categorias “Cozinha Tradicional/ Regional” – para restaurantes com menus de cozinha regional, que utiliza produtos da Beira Interior ou da região onde está inserido, com ambiente típico ou contemporâneo; “Cozinha criativa/Evolutiva” – restauração com cozinha elaborada e serviço especializado, com chef de cozinha e ambiente de algum requinte; e “Cozinha Europeia e do mundo” – estabelecimentos com cozinha tradicional de outros países ou “fusão” com ambiente contemporâneo ou clássico.

O concurso será baseado na avaliação de um júri especializado – presidido por Fernando Melo, crítico de vinhos e comida, e composto por personalidades das áreas da cozinha, turismo, cultura, ensino e enologia – que, em data e hora a definir, irá avaliar um menu completo preparado por cada restaurante participante. Os vinhos da Beira Interior serão um importante critério de avaliação, além da «harmonização» do mesmo com a comida preparada. A iniciativa é organizada pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) com o objetivo de valorizar os vinhos da região, os seus produtores, bem como a gastronomia local. O concurso insere-se na estratégia de promoção do enoturismo da Beira Interior, cuja Rota de Vinhos foi recentemente criada.