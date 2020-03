Juvenis da Escola Carlos Franco receberam troféu de Ética Desportiva

A Escola de Desporto Carlos Franco, de Seia, recebeu na passada quarta-feira «o primeiro troféu de Ética Desportiva entregue no país a uma equipa», sublinhou a diretora regional do Centro do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Catarina Durão entregou o galardão à equipa de juvenis do clube senense numa cerimónia realizada na Câmara local, onde lembrou que o prémio foi atribuído no seguimento do Cartão Branco recebido pela formação, no passado 2 de novembro, quando no final do jogo, e após uma derrota, foi cantar os parabéns ao árbitro da partida, Manuel Pinto, felicitando-o pelo seu aniversário. Para Andrade Poço, presidente da Associação de Futebol da Guarda, este gesto de “fair play” mostra que «o futebol não serve só para formar jogadores, serve para formar homens para o futuro». O troféu de Ética Desportiva é atribuído pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude e IPDJ, no âmbito do Plano Nacional de Ética.