Piscinas fechadas, feiras canceladas, espetáculos anulados no TMG e equipamentos desportivos com utilização condicionada na Guarda

A Câmara da Guarda acaba de anunciar a adoção de medidas preventivas para conter a ameaça epidémica do coronavírus.

Assim, foram canceladas as feiras e mercados ao ar livre no concelho e encerradas as piscinas municipais até ao final deste mês. As atividades do programa “Guarda+65” foram igualmente canceladas, tal como todos espetáculos programados no TMG até ao final de março que «agreguem mais de 100 pessoas» e as iniciativas programadas na “Quadragésima”.

A autarquia decidiu ainda limitar a utilização dos pavilhões desportivos de S. Miguel, do Inatel e do estádio municipal, bem como o ginásio deste último equipamento, a treinos e jogos «em que não se ultrapassem os 100 utilizadores em simultâneo (atletas, dirigentes e público)».

No caso do ginásio de musculação é permitida a utilização «até ao limite de quatro pessoas em simultâneo», refere a autarquia em comunicado divulgado esta quarta-feira, enquanto o estádio municipal da Guarda (relvado e pista) e o campo do Zambito só poderão ser usados para treinos e jogos «sempre que não se ultrapassem os 1.000 utilizadores em simultâneo (atletas, dirigentes e público)».

A Câmara da Guarda refere que estas medidas fazem parte do Plano de Contingência Covid-19 da edilidade e têm em conta a «decisão colegial» tomada na ultima reunião do conselho intermunicipal da CIMBSE – Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela. realizado em Pinhel na terça-feira.