Septuagenário identificado por maus tratos a animais de companhia na Covilhã

Um homem de 73 anos foi esta segunda-feira identificado no concelho da Covilhã pelo crime de maus tratos a animais de companhia, segundo comunicado enviado pela GNR.

De acordo com o documento o alerta foi dado por populares que alegaram que «o suspeito se encontrava a agredir um cão na via pública, junto a um estabelecimento comercial». Os militares deslocaram-se ao local, «onde foi possível verificar que o cão estava preso com uma corda e que o seu detentor o pontapeou», lê-se na mesma nota.

O suspeito foi identificado e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Covilhã.