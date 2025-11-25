11 Bombeiros do Fundão detidos por suspeita de violação e coação sexual sobre um jovem

Foram esta terça-feira detidos 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, pela forte suspeita de terem praticado, em duas ocasiões distintas, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira, dois crimes de violação e um de coação sexual.

A detenção aconteceu pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em estreita articulação com a Diretoria do Centro da PJ.

Foi vítima um jovem bombeiro, com 19 anos, o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços.

«A investigação teve o seu início numa queixa efetuada pela própria vítima, suportada e apoiada pelo Comando da referida corporação que, em todo o momento, colaborou com esta Polícia», informa a PJ em comunicado. Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de adequadas medidas de coação.