O INTERIOR confraternizou em jantar de Natal

O INTERIOR reuniu jornalistas e alguns colaboradores para o seu habitual jantar de Natal, que teve lugar no restaurante Aquariu’s, na Guarda.

Jorge Silva e a sua equipa voltaram a surpreender os comensais com uma ementa digna de registo, em que se destacou um brioche de bacalhau com aroma de crustáceos sobre pasta de azeitona e salteado galego e uns miminhos de lombinho de porco com camarão, servidos com arroz de frutos secos e rosti de legumes.

A sobremesa foi outra surpresa, com uma versão contemporânea do tradicional requeijão com doce de abóbora: uma verrine de requeijão com doce de abóbora. Numa mesa tão bem posta não faltaram vinhos à altura, como o Branco Síria, da Adega Cooperativa de Pinhel, e o tinto Fora de Jogo, da Cooperativa Beira Serra, de Vila Franca das Naves.

Estas iguarias foram propícias a boas conversas, ao lançamento de desafios para 2020 e à sempre animada partilha de presentes. O repasto terminou com Maria Afonso a brindar-nos com a leitura de um poema da sua autoria, intitulado “Poente”.