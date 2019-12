Município de Manteigas dinamiza Natal e Passagem de Ano

O município de Manteigas vai promover na quadra natalícia e de fim de ano um conjunto de iniciativas que têm como público-alvo os residentes e os turistas que visitam a Serra da Estrela.

Entre quarta-feira e o dia 30, a autarquia promove a Academia de Férias – Eco Natal (para crianças e jovens com idades entre os 6 e os 17 anos) e de 21 a 23 e de 26 a 31 de dezembro a atividade “A Natureza do Natal”, que inclui várias iniciativas natalícias e de animação. Na Passagem de Ano o programa inclui o lançamento do fogo-de-artifício, um espetáculo musical pela Banda Ministério e a atuação de um DJ.