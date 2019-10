Sameiro e Cariense seguem em frente na Taça de Portugal de Futsal

O GD Sameiro e a UD Cariense qualificaram-se este sábado para a segunda eliminatória da Taça de Portugal de futsal.

A equipa do concelho de Manteigas recebeu e venceu o Retaxo (Castelo Branco) por 5-3 e a formação de Belmonte derrotou em casa o Arnal (Leiria) por 4-1. Sameiro e Belmonte defrontaram adversários do mesmo campeonato, o Nacional da IIª Divisão.

Menos sorte teve o Sp. Sabugal, que milita no Distrital da Guarda e perdeu 6-2 na receção aos açorianos do São Roque do Faial, do Nacional da IIª Divisão.