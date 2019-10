Covilhã vai candidatar-se a Cidade Criativa da UNESCO

A “cidade neve” vai candidatar-se a Cidade Criativa da UNESCO na vertente do Design, segundo anunciou a autarquia esta quinta-feira. O grande destaque da candidatura serão temáticas de sustentabilidade e responsabilidade ambientais e sociais.

O tema e área escolhidas prendem-se com a herança histórica da Covilhã na indústria têxtil, aqui ligada à vertente ambientalista e de sustentabilidade que são “eixos prioritários” do município, de acordo com a vereadora da cultura, Regina Gouveia.

O processo, que será formalizado em 2021, será levado avante pela Câmara Municipal da Covilhã em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI), além da possibilidade de integrar entidades e personalidades concelhias.

Segundo informou Regina Gouveia em conferência de imprensa, a intenção de candidatura já foi comunicada ao Secretariado Nacional de Rede de Cidade Criativa, e foi bem recebida por esta entidade.