Mundial de Trial volta a passar por Gouveia já este fim de semana

Gouveia volta a receber este fim de semana a quinta etapa do Mundial de trial que contará com os melhores pilotos da modalidade. É a terceira vez que a “cidade-jardim” recebe esta prova, após edições em 2004 e 2018.

Está prevista a participação de mais de uma centena de pilotos para competir nas categorias TrialGP, Trial2, TrialGP Women e Trial 2 Women. No sábado, o “paddock” ficará instalado no centro de Gouveia e as qualificações terão lugar pela “ribeira Ajax” ao final da tarde. A prova propriamente dita acontece no domingo, num circuito com 15 zonas de obstáculos delineado no Parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos. «Seis delas serão totalmente novas, pois não foram utilizadas em 2018 e levarão os pilotos até zonas de raro enquadramento paisagístico que irá certamente marcar novamente a passagem do campeonato por Gouveia», anunciou a organização, a cargo do clube Talentos e Objetivos, com o apoio do município serrano, em comunicado.

O espanhol Toni Bou (Montesa), 12 vezes campeão do mundo e invicto nas quatro rondas pontuáveis já realizadas, é o grande favorito e a principal atração. Já o italiano Matteo Grattarola (Gas Gas) lidera o campeonato de Trial2 e com três vitórias já contabilizadas defende uma vantagem de 14 pontos perante o espanhol Gabriel Marcelli (Montesa). Nas senhoras, Gouveia será palco da segunda prova, tendo a britânica Emma Bristow (Sherco) ganho a primeira. Na classe Trial2 feminina vão alinhar quatro pilotos portuguesas: Mariana Afonso, Leonor Moreira, Sofia Porfirio e Rita Vieira, de um total de 20 participantes. Além das provas para o Mundial, Gouveia será, pela primeira vez, palco da terceira etapa do Nacional de trial que está agendada para a manhã de sábado no Parque da Senhora dos Verdes com oito zonas de obstáculos.