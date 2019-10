Grande Prémio de Ciclismo Beiras e Serra da Estrela fora do calendário UCI

O Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela não faz parte do calendário internacional de ciclismo de 2020, apesar de manter a categoria 2.1, anunciou a União Ciclista Internacional (UCI).

A decisão foi conhecida na semana passada e, em comunicado, o organismo que supervisiona a modalidade a nível mundial adianta que a prova que realiza na região, «assim como competições de outros países, não estão incluídas por questões de pormenor». Entre elas está o facto do processo não estar «concluído, mas trata-se de um procedimento normal, e que por questões burocráticas acontece todos os anos. Na altura própria essas competições podem ser introduzidas no calendário oficial da UCI», refere o documento. Já em declarações ao jornal “A Bola”, o diretor da prova, Carlos Pereira, garantiu que o Grande Prémio vai realizar-se, de 17 a 19 de abril, e estranhou o mesmo não constar do calendário internacional: «Na altura certa enviámos a documentação necessária para a Federação Portuguesa de Ciclismo que a fez chegar à UCI. Não é agradável para quem organiza e para os patrocinadores que o calendário seja divulgado e a prova não faça parte do mesmo», declarou o responsável.

Este ano, a UCI incluiu no seu calendário a Volta ao Algarve (de 19 a 23 de fevereiro), a Clássica da Arrábida (15 de março), a Volta ao Alentejo (de 18 a 22 de março), o Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (9 a 12 de julho) e a Volta a Portugal (29 de julho a 9 de agosto).