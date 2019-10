Sabugal, Sameiro e Cariense jogam para a Taça de Portugal de Futsal

A primeira ronda da Taça de Portugal de futsal joga-se este sábado e envolve três clubes da região.

Integrado na zona Norte, o CF Sabugal, do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, recebe os açorianos da AD São Roque do Faial, do Nacional da IIª Divisão. Na zona Sul, o GD Sameiro (Manteigas), campeão distrital da Guarda em título e recém-promovido ao Nacional da IIª Divisão, joga em casa com a ADR Retaxo (Castelo Branco), do mesmo campeonato. Por sua vez, a UD Cariense (Belmonte), também do escalão secundário nacional, recebe a ACR Arnal (Leiria), que milita na mesma série D. Nesta fase participam 76 clubes do Nacional da IIª Divisão e dos distritais.