David Rodrigues mantém-se no 7º lugar na véspera da Sra. da Graça

David Rodrigues continua em grande na Volta a Portugal e esta sexta-feira foi décimo na oitava etapa, com 156,6 quilómetros entre Viana do Castelo e o alto de Sta Quitéria, em Felgueiras.

O guardense da Rádio Popular-Boavista cortou a meta oito segundos depois do vencedor, o colega de equipa João Benta, que deu a segunda vitória consecutiva aos axadrezados. Joni Brandão (EFAPEL) mantém a amarela depois de ter sido segundo na tirada, imediatamente à frente de João Rodrigues (W52/F. C. Porto), que assim continua a apenas um segundo do topo da classificação geral. Gustavo Veloso, também dos dragões, perdeu três segundos para os rivais na geral. David Rodrigues mantém-se no sétimo lugar da geral, a mais de 1m30s do líder.

Este sábado, o pelotão vai ser posto à prova na penúltima etapa da Volta, que ligará Fafe à Sra. da Graça (Mondim de Basto). A tirada tem 133,5 quilómetros, uma contagem de montanha de segunda categoria e três de primeira.